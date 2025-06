Si scontra con un furgone. Motociclista 59enne in rianimazione a Parma

Non si ferma la scia di gravi incidenti stradali che in questi primi giorni d’estate ha purtroppo insanguinato le nostre strade.

Ieri mattina un altro motociclista è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma – dov’è stato ricoverato in prognosi riservata – a seguito di uno scontro molto violento.

L’impatto è avvenuto alle 12,30 a Bagno, nel tratto di via Emilia intitolato a Cartesio, nei pressi dell’Hotel Regio.

La moto, una custom condotta da un 59enne è entrata in collisione con un furgone con le insegne della Croce rossa alla cui guida si trovava un uomo di 75 anni.

La dinamica, ora al vaglio della Polizia locale di Reggio, è ancora tutta da ricostruire. Si sa solo che il mezzo a due ruote – che procedeva in direzione della città – si è trovato davanti l’altro mezzo, che viaggiava in direzione opposta.

Lo scontro frontale – che potrebbe essere stato stato causato anche da un malore – è stato molto violento.

Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto pesantemente sull’asfalto, riportando gravi traumi.

Quasi illeso il conducente dell’altro veicolo.

Il motociclista, come si diceva, è stato soccorso dall’eliambulanza della centrale del 118 Emilia Ovest e trasportato in Rinaminazione all’ospedale di Parma.

L’altro coinvolto è stato soccorso da un’ambulanza: per fortuna ha riportato solo lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente si sono subito formate lunghe code, fino alle porte di Rubiera.

Il sindaco Cavallaro ha dato l’allarme ai concittadini via social quasi in tempo reale: "Grave incidente a Bagno, sulla via Emilia, nei pressi dell’Hotel Regio. Soccorsi in atto, problemi alal viabilità". Dopo meno di un’ora il traffico è ripreso regolarmente.