Si scontra in bici all’incrocio, a terra una sessantenne. Trasportata al pronto soccorso per le medicazioni

Una donna di 60 anni è rimasta ferita nello scontro tra la sua bici e un’autovettura, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica all’incrocio tra via Malagoli e via dello Sport, nei pressi del centro commerciale situato alle porte del centro abitato di Novellara.

Ad avere la peggio è stata la ciclista, rovinata sull’asfalto dopo lo scontro.

Sono scattati i soccorsi, con la donna che è stata raggiunta dall’ambulanza della Croce rossa locale per essere trasportata al pronto soccorso di zona, per le medicazioni. Non risulta essere in pericolo di vita. Fisicamente illesa la conducente dell’auto, una pensionata settantenne residente in zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa per i rilievi di legge. In quello stesso tratto di strada di recente si sono registrati altri simili incidenti, coinvolgendo persone a piedi o in transito in moto.