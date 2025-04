Si scontra in bici, pensionato portato all’ospedale

Un pensionato ottantenne è rimasto ferito in un incidente accaduto nei pressi del piazzale del cimitero di Reggiolo. E’ accaduto verso le 9 di ieri mattina. Per cause al vaglio della polizia locale del reparto infortunistica della Bassa Reggiana, si sono scontrati un’auto e la bici del pensionato. Il ciclista è rovinato a terra, riportando un trauma cranico. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, l’ottantenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Non risulta essere in pericolo di vita. La ridotta velocità di entrambi i veicoli ha evitato conseguenze peggiori. Fisicamente illeso il conducente dell’autovettura.