Si scontra sul monopattino rubato

Fa un incidente su un monopattino rubato: un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati contro il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.

L’episodio è accaduto il 20 febbraio nel centro di Cavriago.

Il mezzo elettrico, di proprietà di un giovane, poco prima delle 11 era stato parcheggiato nei pressi del Comune, dove il ragazzo e la madre dovevano svolgere alcune commissioni. All’uscita, la brutta sorpresa.

La madre della vittima ha subito allertato i carabinieri della stazione di Cavriago per segnalare il furto subito. I militari si sono messi alla ricerca del mezzo.

E recandosi sul luogo in cui era avvenuto un incidente stradale – accaduto alle 12,40 in via dell’Industria – hanno appurato che a terra c’era proprio il monopattino oggetto di furto.

Per questi motivi, con l’accusa di ricettazione, i carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura della Repubblica il 20enne che si trovava sul mezzo.

Dopo i rilievi del sinistro stradale, i carabinieri hanno preso in consegna il monopattino e a portarlo in caserma dove mamma e figlio, dopo aver sporto formale denuncia per il furto e dopo aver portato in visione tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettiva proprietà del monopattino in questione, tornavano in possesso del mezzo.