Si scontrano un’auto e una bicicletta

Una pensionata di 83 anni è rimasta ferita, nella tarda mattinata di ieri, in un incidente stradale accaduto in via Roma, a ridosso del centro storico di San Martino in Rio. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura reggiana, si sono scontrati un’auto e la donna in bici, con la pensionata finita a terra. Sono intervenuti ambulanza e autoinfermieristica per prestare le prime cure alla ciclista, poi trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Non risulta essere in pericolo di vita.