Si sente male in piscina: soccorsa una 14enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri alla piscina Nabab di via Pianella, a Cavriago, dove una ragazza di 14 anni si è improvvisamente sentita male mentre si trovava in acqua. L’allarme è scattato poco prima delle 17. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava nuotando quando ha accusato un malore che l’ha costretta a fermarsi.

Il personale della struttura sportiva è intervenuto tempestivamente, allertando immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno prestato le prime cure alla ragazza, che era semi-incosciente. In un primo momento, tra le ipotesi emerse vi era anche quella di una possibile "sindrome da annegamento" poiché la giovane, sentendosi male in acqua, avrebbe ingerito liquido in modo involontario.

Le condizioni della ragazza sono apparse inizialmente serie, con una valutazione in codice 3, che indica un livello di emergenza elevato. Dopo le cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale di Reggio.

Fortunatamente, gli aggiornamenti arrivati in serata sono stati rassicuranti: le condizioni della giovane sono migliorate e ora si trova sotto osservazione. Resta la paura per l’accaduto, ma il pronto intervento del personale e dei sanitari ha evitato conseguenze più gravi.