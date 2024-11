Si sente male sul treno, soccorsa ragazza di 23 anni: partorisce poco dopo Reggio Emilia, storia a lieto fine in stazione: partita da Milano, la giovane insisteva per proseguire il viaggio fino in Sicilia ma gli agenti della Polfer sono riusciti a convincerla ad andare in ospedale. Portata al Santa Maria Nuova, ha dato alla luce una bambina