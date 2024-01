Si sentono male in casa: sospetta intossicazione. Tre bimbi in ospedale

Soccorsi mobilitati, l’altra sera a Correggio, all’ingresso del centro abitato, in via Amendola, dove è stato segnalato un possibile caso di intossicazione da monossido di carbonio in un alloggio occupato da una famiglia di origine straniera. Fra le persone in casa pure dei minorenni, con un bambino di poco più di un anno di età.

Subito si è pensato a malanno di stagione, ma quando gli stessi sintomi sono stati segnalati pure da altri conviventi, è emerso il forte sospetto che ci fosse un’intossicazione in atto, dovuta molto probabilmente a un braciere che era stato acceso in una delle stanze per riscaldare gli ambienti. Sono arrivati i soccorsi sanitari con i vigili del fuoco. Un uomo di 46 anni con il bambino piccolo e altri due figli adolescenti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio per i trattamenti sanitari previsti in questi casi. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Il tempestivo allarme ha infatti evitato conseguenze peggiori.