"Si sfrutti di più la municipale in motocicletta"

"Il sindaco Massari non tenga i motociclisti della polizia locale in naftalina". L’appello esortativo arriva da Marco Eboli di Fratelli d’Italia. "In queste giornate, contraddistinte dalla presenza della civile, simpatica e contagiosa presenza degli Alpini – scrive – è ricomparsa in centro storico, una pattuglia della Polizia Municipale in moto".

E rammenta: "L’ultima volta che l’ho vista fu due giorni prima delle elezioni amministrative l’anno scorso. In quel frangente ebbi la fortuna di incontrare, in Piazza Prampolini, dove erano transitate, l’allora assessore alla sicurezza Nicola Tria, al quale nel manifestare la mia positiva sorpresa, feci una facile previsione; ossia che sarebbe passato molto tempo prima di rivedere una pattuglia di polizia municipale in moto. Sono stato facile profeta, essendo passato un anno da allora, ma non vorrei, sindaco Massari, che dopo questa comparsata, le rimettesse in naftalina queste pattuglie".

E ancora: "Quotidianamente i fatti di cronaca certificano di quanto bisogno ci sia di un supporto aggiuntivo alle forze dell’ordine, sul fronte della sicurezza. La polizia municipale, fornita di moto nuove e luccicanti, possono essere molto utili negli inseguimenti di chi infrange le leggi, non solo il codice della strada, danno una sensazione di sicurezza perché al loro passaggio i cittadini si sentono rassicurati,infine perché le moto nuove e luccicanti e gli agenti che le guidano, non meritano di essere messi in naftalina ma di dare un contributo al benessere della città". Infine Eboli, invita Massari "a rendersi conto che le pattuglie della polizia municipale in moto, non siano come un fuoco fatuo, ma possano tornare ad essere come in passato,una costante della vigilanza e della sicurezza di Reggio".