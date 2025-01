Si sgonfia il ’caso Dorval’: 10mila euro d’ammenda. Lucchesi e Viali saltano la trasferta di Salerno

Ammenda di diecimila euro alla società A.C. Reggiana poiché una decina di propri sostenitori, al 39esimo del primo tempo, hanno rivolto espressioni discriminatorie ad un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; e perché, inoltre, un suo sostenitore ha lanciato una scarpa sul terreno di giuoco al 27esimo minuto del primo tempo.

Ecco le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi avvenuti domenica al ‘Città del Tricolore’ durante la sfida con il Bari. Pur stigmatizzando le inammissibili offese razziste nei confronti dell’esterno sinistro Dorval – che avrebbe provocato il settore mostrando il dito medio, senza essere visto dall’assistente – il giudice sportivo ‘smonta’ inequivocabilmente la tesi dei ‘cori’, riportata in maniera errata anche da alcune importanti fonti di informazione (respinta anche da un comunicato congiunto del Vandelli e delle ‘TQ’).

La conferma arriva anche leggendo il comunicato che coinvolge il Brescia dove, invece, si parla distintamente di ‘un coro discriminatorio rivolto a un calciatore della squadra avversaria’; dettagli di non poco conto e che, pur non sminuendo il vergognoso episodio avvenuto nel settore ‘distinti’ del ‘Giglio’, ne delineano e circoscrivono il perimetro.

Tornando al calcio giocato, sono state emesse anche le decisioni che riguardano Lucchesi, espulso al 47’ del primo tempo per un intervento su Mantovani, e Viali a cui è toccata la stessa sorte dopo le veementi proteste all’indirizzo dell’arbitro Prontera. Sia per il difensore che per il tecnico è scattata una giornata di squalifica che dovrà essere scontata nella prossima trasferta a Salerno, in scaletta sabato alle 15.

La squadra di Breda non avrà a sua volta Tello, squalificato per ben cinque giornate "per aver colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale e all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il direttore di gara".

Nel frattempo è iniziata la prevendita, con i biglietti che potranno essere acquistati sul sito di ‘Ticketone’. Ai tifosi della Reggiana sono stati riservati 2000 posti (prezzo unico 14 euro). Offerte popolari, invece, in questa occasione per i supporters della Salernitana: costo dei tagliandi tra i 5 e i 10 euro ed ingresso gratuito per studenti e scuole calcio.

Francesco Pioppi