Si smonta il ponte pedonale Studenti in mezzo al traffico

Non bastavano le polemiche sulla dismissione del ponte pedonale tra la stazione di Guastalla e la zona di Pieve, per essere sostituito con un sottopasso a servizio di binari e cittadini diretti a scuole, centro sportivo e ospedale. Ora la chiusura del passaggio pedonale per smontare il ponte ogni giorno costringe diverse centinaia di studenti a un percorso più lungo, accanto alla viabilità stradale ordinaria, con potenziali pericoli soprattutto al passaggio a livello tra via Circonvallazione e via Pieve. Anche ieri mattina centinaia di studenti sono stati costretti a sostare, in parte anche sulla carreggiata. "Il tutto – racconta un genitore che si trovava in transito in quel momento – con vetture che transitano sfiorando i ragazzi, con la situazione che peggiora quando il treno ritarda, le sbarre non si alzano e c’è pure qualcuno che, per non arrivare in ritardo in classe, attraversa i binari nonostante il passaggio a livello sia ancora chiuso. Ci vorrebbe la presenza fissa di un agente di polizia locale o di un operatore incaricato al controllo, per evitare possibili gravi conseguenze". Il passaggio pedonale sotterraneo sarà pronto solo a metà settembre.

Antonio Lecci