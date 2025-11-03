’Si son presi i nostri cuori’: il viaggio. Canzoni sulla pace con Bellelli

· La rassegna ’Sogni ed emozioni’, al multisala Novecento di Cavriago, prosegue in questo inizio settimana con il film ’Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia’, di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in programma stasera alle 20,30, domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e alle 21. Palermo, 1979. Il sostituto procuratore al tribunale per i minorenni Francesca Morvillo è sposata con un giurista, ma di lì a poco incontrerà l’uomo del destino: il giudice Giovanni Falcone, appena lasciato dalla moglie. L’attrazione è immediata, non solo personale ma anche professionale, perché i due condividono il modo di intendere la giustizia e hanno un analogo approccio rispettoso verso le persone. Ma loro dedizione al lavoro e la loro rettitudine li condannerà, insieme, alla strage di Capaci.

· Alla biblioteca Panizzi, a Reggio, anche oggi è possibile visitare la mostra ’Reggio medioevale e Matilde di Canossa’, a cura di Paolo Golinelli e Gabriele Fabbrici, basata su documenti e manoscritti, ricostruendo la storia della diocesi reggiana, che un tempo si estendeva fino al Po. Emergono episodi come la difesa della regina Adelaide di Borgogna e l’incursione ungarica dell’899.

· Stasera alle 21, nell’ambito del programma per i 70 anni della biblioteca comunale di San Martino in Rio, è in programma ’Si son presi i nostri cuori’, un viaggio tra le canzoni sulla pace (o più spesso contro la guerra) che sono stati proposti da artisti come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori. Protagonista del concerto è Tiziano Bellelli (nella foto), musicista e insegnante della scuola Cepam. Un esempio di come noti cantautori italiani non siano rimasti insensibili al tema della pace, osservato e sviscerato utilizzando la propria originale sensibilità.

a. le.