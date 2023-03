Si spacca la tubatura "Colpa della siccità, sarà sempre peggio"

"Purtroppo la siccità causerà con sempre maggiore frequenza queste rotture. Non sono in discussione le vetustà delle condutture, ma l’irrigidimento del terreno che provoca lesioni alle tubature", sottolinea il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi (foto). Ieri i tecnici Iren sono dovuti intervenire per la rottura improvvisa di una tubazione a Mandriolo, nel comune di Correggio, ma con ricadute soprattutto nella vicina Rio Saliceto. Le squadre Ireti intervenute per la riparazione hanno risolto il problema in poche ore. Alle 7 di ieri mattina aveva improvvisamente ceduto una tubazione dell’acqua potabile a Mandriolo, in Via Naviglietto, che serve gli abitati di Mandriolo, di Rio Saliceto e le zone limitrofe. "Vorrei esprimere a nome di tutta l’amministrazione comunale il ringraziamento a Iren per essere intervenuta tempestivamente e per lo sforzo non indifferente per risolvere il problema", conclude Malavasi.