Si spacciano per carabinieri del paese e chiedono soldi

Gravissimi tentativi di truffa si sono verificati in questi giorni ai danni di gattaticesi, con criminali che si spacciano per i carabinieri del paese. "Alcuni cittadini – spiegano dal Municipio, lanciando l’allarme – hanno segnalato chiamate ricevute da una banda che, spacciandosi per i carabinieri di Gattatico, addirittura il comandante, e comunicando la falsa notizia di incidenti avvenuti a familiari, hanno richiesto soldi". Tentativi di raggiri che oltrettutto gettano nel dubbio e nell’angoscia le persone, preoccupate per i propri cari. L’invito è dunque di ignorare le chiamate e di chiamare immediatamente le forze dell’ordine, magari gli stessi carabinieri. Intanto il gruppo di controllo di vicinato di Taneto segnala che ad un’anziana è stato rubato il portafogli mentre caricava la spesa in auto davanti al Conad di Sant’Ilario; a farlo sarebbe stato un giovane che prima le aveva domandato soldi.

f. c.