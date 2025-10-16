Si spacciano per guadie giurate, ma è una truffa

Solo trenta euro al mese per la sicurezza della casa. È questa la proposta avanzata da sedicenti guardie giurate che in realtà cercherebbero di mettere a segno truffe. Dopo la provincia parmense, i falsi addetti si stanno muovendo anche nel reggiano, con segnalazioni già arrivate da Sant’Ilario e Montecchio. Ma insieme a loro, però, girano anche veri vigilantes di una azienda di Parma. Il meccanismo è sempre lo stesso: due persone, vestite con divise improvvisate da guardie giurate e con un modo di fare abbastanza ruvido, si presentano porta a porta proponendo un servizio di vigilanza notturna. La quota richiesta ai cittadini è di 30 euro mensili, con la promessa che i costi maggiori sarebbero coperti da "aziende del territorio". Un’offerta che, in tempi di furti nelle abitazioni e crescente senso di insicurezza, rischia di sembrare credibile a qualcuno. Le testimonianze dei cittadini descrivono atteggiamenti insistenti e sospetti: "Non avevano biglietti da visita, insistevano solo sul pagamento", racconta una residente di Montecchio. Un altro precisa: "Dicono di collaborare con aziende della zona, ma qui ci sono solo abitazioni". C’è chi teme che, dietro il pretesto della vigilanza, vi sia l’intento di monitorare orari e abitudini delle famiglie. Secondo il gruppo di controllo di vicinato "Montecchio sicura" solo coloro che si presentano a nome della SecurDucale sono "personale qualificato di una società privata che fornisce questo tipo di servizi di sicurezza e che è autorizzato dalla legge a svolgere questo lavoro, per cui non c’è nulla di cui preoccuparsi, se il servizio non interessa basta declinare gentilmente l’offerta". E per gli altri guardiani porta a porta? Meglio segnalare le molestie a carabinieri e polizia locale.

f.c.