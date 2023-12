Si spacciano per militari dell’Arma. Pensionata derubata dei preziosi

Si sono presentati all’abitazione di una pensionata ottantenne, nel primo pomeriggio di martedì a Castelnovo Sotto, dichiarando falsamente di essere carabinieri che stavano effettuando dei controlli in seguito alle segnalazioni di furti e di presenze di ladri. La padrona di casa si è purtroppo fidata di quanto raccontato dai due uomini a lei sconosciuti. E questo è bastato per consentire ai truffatori di entrare in casa e, approfittando di un momento di distrazione della pensionata, di rubare oggetti in oro che si trovavano in cassetti della camera da letto. Poi sono fuggiti col bottino, per un valore di alcune migliaia di euro. Poco dopo la donna si è accorta di quanto era accaduto e ha chiamato i carabinieri, quelli veri, ai quali ha raccontato l’accaduto. Immediate le ricerch: i due individui, finora sono riusciti a far perdere le loro tracce. Resta valido il consiglio: diffidare degli sconosciuti, anche quando si presentano come poliziotti o carabinieri. Meglio verificare con una telefonata al 112 o il 113. Oppure chiedere l’intervento di un vicino di casa fidato.

a.le.