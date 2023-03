Si spegne l’ex bidello Nullo Mora Due mesi fa era rimasto vedovo

Dopo una vita insieme, se ne sono andati quasi insieme. A meno di due mesi dalla scomparsa della moglie, all’ospedale di Guastalla è deceduto Nullo Mora, 92 anni. Nelle scorse settimane aveva affrontato il lutto per la morte della moglie Maria Pia Chierici, 85 anni.

Negli stessi giorni erano stati ricoverati in ospedale.

Ieri, in forma privata con una benedizione religiosa, si sono svolti i funerali di Nullo, figlio di Aldo, ultimo vice capo pontiere del Po, che aveva vissuto alla Casa dei Pontieri, l’attuale Ostello di Guastalla.

Nullo era stato impegnato con la moglie per oltre vent’anni come bidello alla scuola di musica a Pieve. Aveva gestito lo Spaccio Suino di via Portamurata, per oltre trent’anni. Era stato tra i fondatori della Us Saturno, insieme al compianto Gino Masini. Era pure un appassionato di pesca, oltre che dello sport. Seguiva costantemente le partite del Guastalla Calcio. Lascia nel lutto i figli Giorgio (già presidente dell’Avis e del corpo filarmonico di Guastalla), Fabrizio, le nuore Marina e Germana, i nipoti Giammarco e Giorgia, le sorelle e altri parenti.