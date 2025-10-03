Si spegne mamma di 43 anni. Lascia il marito e una bimba

Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 – Giovane mamma muore a soli 43 anni. Grande dolore e cordoglio per la notizia della prematura scomparsa di Lisa Montorsi. Il decesso è avvenuto, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea.

Lisa aveva abitato a Modena: ora viveva con la sua famiglia nella borgata di Casoletta (situata vicino alla statale 63) nel comune di Vezzano sul Crostolo. Negli scorsi mesi si era sposata con Riccardo Chesi, noto meccanico di Vezzano.

Lisa, mamma di una bambina, lascia oltre il marito Riccardo, la figlia, il papà Ivan, la mamma Giusy e gli altri parenti. La camera ardente sarà allestita nella giornata di oggi presso Terracielo Funeral Home di Modena (in via Emilia Est) dove domani pomeriggio, alle 14.30, sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. La salma sarà poi cremata.

"Mia figlia Lisa – ricorda la mamma Giusy, straziata dal dolore – ha combattuto fino alla fine. Non si è mai lamentata. Lavorava come igienista dentale a Bagnolo. Si era sposata con Riccardo lo scorso aprile. Da due mesi era ospite dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco: ringraziamo tutto il personale della struttura per l’assistenza e le cure", tiene a sottolineare la signora. "Ed esprimiamo gratitudine a tutti gli amici e parenti per la vicinanza".

Sono stati chiesti non fiori, ma eventuali offerte in memoria di Lisa a favore dell’Hospice di Montericco. Tante le attestazioni di vicinanza che sono arrivate alla famiglia della giovane mamma. Ieri pomeriggio, all’Hospice di Montericco, è stato recitato il rosario in suffragio della defunta. Grande sgomento e commozione nel vezzanese ieri ha subito suscitato la morte di Lisa. Tanti amici e conoscenti di Lisa e della sua famiglia domani parteciperanno all’ultimo addio.

m. b.