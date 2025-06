"Si sposa con il contesto urbano"

"Sono diretta a Napoli, ma lavoro a Milano. Ogni fine settimana capito qui per gli scali o per altre coincidenze", chiarisce Sofia dell’Aversano Orabona.

"Non ci sono molto servizi in questa stazione se per esempio devi sostare di più, magari causa ritardi per problemi sulla linea ferroviaria. Insomma, non è molto accomodante e non da la possibilità di fermarsi per soste lunghe" continua.

Pure Orabona però, così come la quasi totalità dei viaggiatori che passano dalla Mediopadana, conviene sulla maestosità della struttura: "Visivamente è spettacolare, bellissima sia all’interno che all’esterno. A mio avviso si sposa benissimo con il contesto urbano, una sorta di icona simbola della città".