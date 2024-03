"Si sta aspettando troppo per agire. Prefetto, venga qui"

"Cosa si sta aspettando per agire?". Non mollano la presa i cittadini del comitato di viale IV Novembre che chiedono incessantemente l’esercito in zona stazione. Lo fanno con l’ennesima lettera provocatoria. "Un 30enne di origine marocchina in monopattino è stato arrestato pochi giorni fa con 40 grammi di cocaina: è stato rilasciato con obbligo di firma. Ci permettiamo di chiedere al Questore Giuseppe Maggese: non è stanco di far lavorare i suoi agenti per niente? Non è stanco di ricevere chiamate dai residenti esasperati? Questa storia la si legge sui giornali ogni giorno: i criminali senza permesso di soggiorno sono rimessi subito in libertà e, guarda caso, tornano tutti a gravitare per il quartiere della stazione. Il sistema sicurezza purtroppo per mancanza di leggi adeguate fa acqua da tutte le parti. Il Ministero degli Interni sa di questa empasse in cui siamo finiti? Cosa il Governo sta facendo al riguardo?

La giungla del quartiere stazione è diventato l’ habitat perfetto per gli spacciatori che qui trovano un terreno perfetto per i loro affari. Tra i portici di piazzale Marconi o via Alai passando da via Eritrea e via Mons Tondelli e per finire a via Lama Golese distribuiscono dosi alla bella gioventù reggiana. Lo chiediamo al Prefetto dott.ssa Maria Rita Cocciufa: siamo sicuri che l’esercito come deterrente non serva? La invitiamo a fare una passeggiata (naturalmente senza scorta) per le nostre strade...".