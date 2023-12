Si studia l’alternativa. Comitato ’esterrefatto’

La Gazzetta ufficiale il 13 dicembre ha pubblicato il bando del Cbec per lo studio delle Alternative Progettuali della diga di Vetto. Per presentare l’offerta c’è tempo fino al 15 gennaio. "In qualità di tecnico iscritto all’Albo e di una certa esperienza in materia, resto esterrefatto - afferma Lino Franzini, presidente del comitato Amici della Diga - Trattasi di materia estremamente vasta e complessa che prevede tempi di esame della documentazione non indifferenti… Una cosa è certa: i tempi stretti agevolano chiunque fosse già al corrente di quanto richiesto". E aggiunge: "Considero questa gara la cosa più assurda che nella mia vita lavorativa in Enel ho vissuto: gli invasi si fanno dove madre natura lo consente, e sull’Enza ci sono solo due località, le necessità idriche le conosciamo e le dighe non si fanno per i fabbisogni di oggi ma per i fabbisogni di domani; calcolando i fabbisogni idrici plurimi, energetici, di laminazione delle piene e di inertizzazione del lago".