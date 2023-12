Si sveglia e fa arrestare il ladro. Sente dei rumori sul balcone e chiama le forze dell’ordine

All’improvviso lei, una 44enne, si è svegliata nel cuore della notte, dopo aver sentito rumori sospetti provenire dal balcone del suo appartamento, posto al secondo piano di un condominio in via Vasco De Gama, nel quartiere della Canalina. Temendo che vi fosse un ladro in azione, la donna ha acceso la luce e ha dato l’allarme al 112: piombati sul posto, alle 2.45 di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno visto un giovane nel cortile, che alla vista dei militari è fuggito. L’uomo è stato inseguito a piedi, finché non ha imboccato la rampa che porta ai garage interrati di un condominio adiacente: non avendo più via d’uscita, ha provato a nascondersi sdraiandosi a terra, ma è stato bloccato e identificato.

Con sé aveva una busta telata rossa, contenente un passamontagna, un paio di guanti da carpentiere e attrezzi atti allo scasso, cioè una pinza a pappagallo. Aveva anche le chiavi di un’auto, parcheggiata nelle vicinanze e in uso da lui: sul sedile posteriore c’era una cesoia, nel baule posteriore un altro passamontagna e un grosso martello. Per lui, il 33enne Zef Shullani, di origine albanese, domiciliato a Prato, in Toscana, senza fissa dimora, è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in casa. Oltre ai due indumenti per la testa, anche gli altri arnesi sono stati sequestrati.

A carico di Shullani risultano numerosi precedenti di polizia specifici e analoghi – pare intorno alla quarantina –, nonché la misura di sicurezza dell’espulsione dall’Italia, disposta dal tribunale di Siena e confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. Nel 2019 per lui la Cassazione confermò la condanna in abbreviato a 6 anni e 5 mesi per una cinquantina di colpi messi a segno con altri complici in diverse località toscane.

Il giovane, difeso dall’avvocato Annalisa Bassi, è comparso ieri mattina davanti al giudice Matteo Gambarati. Ha risposto alle domande respingendo gli addebiti: "Ero lì per fini non buoni, ma non per andare a rubare in casa – ha detto –. Non sono stato io a salire al secondo piano: ho i legamenti del ginocchio rotti, non sarei riuscito ad arrampicarmi fino a quell’altezza". Ha negato di essere complice di altri. Sugli attrezzi trovati, ha sostenuto che la pinza a pappagallo "non serve ad aprire". Poiché non sono emersi segni di effrazione, è stata esclusa l’aggravante della violenza sulle cose. Il pm ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice che ha convalidato l’arresto. La difesa si è rimessa a giustizia e ha chiesto un termine a difesa: il processo con direttissima proseguirà in gennaio.