Si taglia i tendini del braccio con un flessibile a 66 anni

GUASTALLA

Un operaio di 66 anni è rimasto seriamente ferito al braccio sinistro, venuto a contatto con un flessibile mentre stava lavorando, come operatore esterno per intervento di manutenzione a un locomotore, nell’officina ferroviaria situata a San Giorgio di Guastalla, in via Francesco da Volterra, sulla linea ferroviaria Guastalla-Luzzara. Verso le 14,30 di ieri è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118. L’operaio, residente a Felino di Parma, si è procurato un profondo taglio che ha interessato anche i tendini. Sono arrivati subito gli operatori della Croce rossa locale. Poi, dopo le prime medicazioni, l’operaio infortunato è stato accompagnato al vicino pronto soccorso ospedaliero per poter completare i primi trattamenti sanitari. Dopo aver provveduto a eseguire un’adeguata medicazione, è stato disposto il trasferimento alla Chirurgia del Santa Maria Nuova di Reggio, più attrezzato per questo tipo di interventi e per eventuali consulenze specialistiche. L’uomo è sempre rimasto cosciente durante le varie fasi del soccorso. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti carabinieri e personale del Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl reggiana.