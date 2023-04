Si taglia il polpaccio con un attrezzo

Un pensionato di 75 anni è rimasto seriamente ferito al polpaccio di una gamba mentre stava eseguendo alcuni lavoretti domestici, nell’abitazione di Strada Pandelici, a Brugneto di Reggiolo, alla periferia del paese. E’ accaduto verso le 15 di ieri. L’uomo pare fosse impegnato a eseguire lavoretti con un attrezzo, per tagliare una pianta. Improvvisamente, forse per un movimento inatteso, si è verificato l’infortunio, con l’attrezzo che è venuto a contatto con la gamba dell’uomo.

Immediato l’intervento dei familiari. Uno di loro ha subito chiesto aiuto alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto, a Brugneto, gli operatori della Croce rossa di Reggiolo, raggiunti poco dopo dal personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale civile di Guastalla.

Non essendo chiare, almeno inizialmente, le condizioni dell’arto ferito e l’esatta profondità del taglio, è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 arrivato da Parma e atterrato in un campo vicino all’abitazione.

Il pensionato è stato sottoposto alle prime cure mediche, per poi essere caricato sull’ambulanza e trasferito, accompagnato dall’infermiere, all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, per poter completare le medicazioni e gli ulteriori accertamenti. Non risulta essere in pericolo di vita.

Da una prima valutazione sanitaria, l’uomo ha riportato traumi di media gravità. Non sembrano esserci dubbi sulle cause accidentali dell’infortunio.

Antonio Lecci