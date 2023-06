Si taglia la mano durante un furto di alcolici

Aveva sete, ma il bar del circolo di Canossa era chiuso, poco dopo la mezzanotte del 16 giugno scorso. Dunque, un giovane non ancora maggiorenne ha deciso di armarsi di un grosso sasso per praticare un varco nella finestra del locale, puntando a cinque bottiglie di alcolici, che si è portato via. Nell’azione, però, si è ferito a una mano con i vetri della finestra, tanto che all’arrivo di responsabili e carabinieri di San Polo, sul posto sono stati trovati vetri e macchie di sangue sul pavimento.

Le indagini, favorite pure dalla videosorveglianza, hanno portato al presunto ladro. Si tratta di un giovanissimo che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato al tribunale dei Minori di Bologna. Le immagini delle telecamere hanno permesso di fornire indicazioni utili agli investigatori. E a favore dei carabinieri si è aggiunta un’ulteriore prova: il ragazzo indagato, raggiunto nella sua abitazione, aveva un visibile taglio sulla mano.

Alla fine ha ammesso di essere stato lui a commettere il furto, dichiarando di avere sete e di aver voluto bere, pur se il circolo era chiuso, a quell’ora della notte.