Si teme il peggio, tutti mobilitati

Transitando sul ponte del Po a Guastalla, ha notato una vettura ferma con una ragazza nelle vicinanze. E’ tornato indietro per verificare se la giovane avesse bisogno di aiuto, ma non ha visto più nessuno. Si è pensato a una possibile caduta nel vuoto. Sono arrivati soccorsi sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Ma l’allarme è rientrato quando si è capito che la ragazza si era allontanata in quanto aveva trovato un passaggio per recarsi a fare rifornimento di benzina per l’auto a secco. Dunque, nessuno era finito giù dal ponte, oltretutto in un tratto in cui non c’è acqua nella parte sottostante. Resta comunque la dimostrazione di disponibilità del giovane che si è fermato per l’eventuale aiuto, decidendo di non voltarsi dall’altra parte, come invece avevano fatto molti altri passanti sul ponte guastallese sul Po.