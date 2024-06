Si tinge d’azzurro l’estate dei biancorossi. Abreu e Manfredotti

Continua a tingersi di azzurro l’estate in casa Unahotels. Dopo i "senior" Vitali e Grant convocati da coach Pozzecco in Nazionale maggiore, anche la cantera biancorossa contribuirà a difendere i colori azzurri giovanili nei prossimi mesi. In vista dell’Europeo Under 16, Pablo Giovanni Abreu (foto) e Luca Manfredotti sono stati inseriti nella long list dei sedici atleti da cui coach Buffo sceglierà i dodici che voleranno in Grecia, a Heraklion, per la manifestazione continentale che si terrà dal 9 al 17 Agosto. Il raduno per gli azzurrini è previsto dall’11 al 29 luglio a Bassano del Grappa dove si terranno doppia sedute di allenamento, test-match con la Germania, e un torneo amichevole contro Slovenia, Grecia e Finlandia. Entrambi i baby reggiani, già presenti a diversi raduni di categoria, hanno ottime chances di essere inseriti fra i magnifici dodici: Manfredotti è reduce da un’ottima stagione in crescendo con apparizioni di livello anche in Under 19, mentre Abreu ha dato un contributo importante al team Under 17 a raggiungere le finali nazionali e, nonostante fosse più giovane di un anno rispetto al limite d’età, si è già messo al collo la medaglia d’argento europea Under 16 lo scorso anno.

c.c.