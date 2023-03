Si torna a camminare in compagnia: domani la prima uscita

Tornano le escursioni del programma ‘Scandiano Cammina’ organizzate dal Comune di Scandiano e Cai con il supporto della Regione Emilia-Romagna. Saranno proposte camminate gratuite e aperte a tutti con luogo di ritrovo e partenza sempre (ad eccezione di quella del 18 maggio che parte da S. Ruffino) dalla ciclopedonale del Tresinaro (dietro il Conad di Via Mazzini-passerella per Pratissolo). Inizieranno sempre alle ore 17 tranne che nelle due prime escursioni novità di quest’anno dal titolo ‘Aspettando l’ora legale’ che partiranno alle 15. A tutti sarà richiesto di compilare e firmare il modulo di iscrizione contenente una liberatoria che solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Il modulo obbligatorio sarà domandato solo in occasione della prima partecipazione e sarà valido per tutte le escursioni di ‘Scandiano Cammina’ promosse durante il 2023. Per ogni camminata è previsto un percorso lungo e uno breve, per tutte le esigenze e possibilità. Il primo appuntamento ci sarà domani pomeriggio alle 15 con un percorso di otto km (Ciminiere-Monte del Gesso-Furnasoun-Fontane) e l’altro di Ventoso-Furnasoun di quasi sei km. Gli organizzatori si riservano di apportare ai percorsi tutte le modifiche che, a loro giudizio, si rendessero necessarie. I dati relativi ai percorsi sono da ritenersi indicativi. La seconda uscita si terrà giovedì 23 marzo alle 15. L’ultima è il 25 maggio con uno speciale per Festivalove con una camminata letteraria. Ulteriori informazioni su tutte le uscite sono riportate sul sito internet del Comune di Scandiano. mat. b.