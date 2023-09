Si torna a scuola, però dal 18 settembre

Un weekend in più di vacanze estive per i ragazzi della media Balletti. Quest’anno scolastico saranno ospitati, temporaneamente, nella struttura modulare allestita nella nella sede temporanea di in via Togliatti a Montecavolo, mentre il vecchio edificio verrà demolito per realizzare un nuovo polo. Per consentire il completamento della scuola prefabbricata (che ospiterà per alcuni anni gli alunni) il Comune e gli organi collegiali scolastici hanno deciso di posticipare l’inizio delle lezioni da venerdì 15 a lunedì 18. La nuova scuola è pronta, rassicurano il sindaco Alberto Olmi e l’assessore Sabrina Picchi, aggiungendo: "In tre mesi è stata realizzata una struttura di 1500 metri quadrati, 15 aule, 4 laboratori, 3 aule di sostegno. La prossima settimana si svolgeranno le pulizie e i traslochi degli arredi. Per garantire le migliori condizioni possibili a personale e studenti, si è deciso di posticipare a lunedì l’inizio delle lezioni".

I due poi si complimentano con l’Ufficio tecnico e all’Ufficio scuola comunali, la direzione scolastica e le ditte che hanno eseguito le opere.

"Il lavoro fatto durante l’estate che ha permesso di consegnare una struttura realizzata ex novo nei tempi previsti. Non ci resta che augurare a tutti un buon anno scolastico". Il nuovo polo scolastico, che sorgerà a Quattro Castella a poca distanza dal Municipio, è stato finanziato per 10 milioni e 400mila euro nell’ambito del Pnrr. Nei progetti del Comune, sarà realizzato entro tre anni.

La demolizione del vecchio edificio che fino al giugno ospitava la scuola media Balletti, ha imposto il trasloco degli oltre 340 studenti nella struttura prefabbricata realizzata a ritmo serrato nei mesi scorsi a Montecavolo, accanto alla scuola primaria Mameli. La struttura è composta di prefabbricati affiancati a ferro di cavallo, su unico piano, con circa 3.750 mq di area esterna (compresi i parcheggi per il personale docente). I container hanno un’altezza di circa 4 metri e sono dotati di sistemi di coibentazione, insonorizzazione, riscaldamento e raffrescamento.

Francesca Chilloni