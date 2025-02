Si torna ai campi. Tifosi mobilitati per Catanzaro

Riprenderanno oggi al ‘Villa Granata’ training center gli allenamenti della Reggiana in vista della doppia trasferta in Calabria. I ragazzi di Viali hanno infatti nel mirino la sfida di domenica contro il Catanzaro, alle 15, e poi quella successiva con il Cosenza in scaletta venerdì 7 marzo alle 20,30. Il lavoro settimanale proseguirà domani con una doppia seduta di allenamento (al mattino e al pomeriggio), poi giovedì venerdì e sabato, con gli ultimi due allenamenti che saranno a porte chiuse. Nel giornata di sabato, nel primo pomeriggio, la Reggiana partirà alla volta di Catanzaro e poi anche dopo la partita si fermerà in Calabria, dove preparerà il successivo match contro i ‘lupi’ allenati dall’ex Alvini. Restando al match di domenica, mister Caserta non avrà a disposizione l’esterno sinistro Quagliata, espulso domenica, mentre i granata dovranno prestare molta attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti saliti a quota sette i diffidati: Bardi, Sampirisi, Libutti, Portanova, Gondo, Maggio e Meroni.

Nel frattempo i tifosi delle Teste Quadre e del Gruppo Vandelli stanno organizzando la doppia trasferta in pullman. Per informazioni e prenotazioni contattare i ragazzi del direttivo oppure rivolgersi al numero 353/4564026. La vendita dei biglietti avverrà attraverso il circuito ‘Ticketone’ a partire dalle 15 di oggi e, per i tifosi della Reggiana, proseguirà solo fino a sabato alle ore 19.

f.p.