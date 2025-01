Si torna in campo sabato con Tortona. Poi il tour de force tra Tenerife e Cremona

Domenica di riposo per Vitali e compagni che poi, già da oggi, torneranno in palestra per preparare le prossime sfide ed un altro periodo affollato di impegni. Si inizia sabato alle 17,30 a Casale, contro Tortona, poi martedì 28 gennaio la Pallacanestro Reggiana volerà a Tenerife per il primo match del ‘Round 16’ e sabato 1 febbraio sarà di nuovo in campo contro Cremona, il 4 sarà di nuovo in pista per la ‘Bcl’ (con la vincente di Petkimspor e Hapoel Holon) e il 9 sarà attesa a Treviso contro la Nutribullet e poi, dal 13, via alle Final Eight di Coppa Italia. In poche parole quella che inizia oggi sarà l’ultima settimana ‘libera’ di impegni fino ad arrivare alla sosta per le nazionali, prevista dal 17 febbraio al 2 di marzo.