"Si tratti per trovare un’alternativa"

Anche il Movimento 5 Stelle di Reggio Emilia, per bocca della rappresentante del gruppo territoriale, Tiziana Tornincasa, solleva alcuni quesiti a seguito della presentazione dei lavori da parte di Conad avvenuta martedì scorso.

"La vicenda riguardante il Bosco Ospizio - dice Tiziana Tornincasa - è complessa e merita un confronto approfondito tra tutte le parti coinvolte. Inoltre, richiede una riflessione sul valore simbolico che questo luogo rappresenta per la città: segno tangibile di una crescente consapevolezza ecologica radicata nel territorio reggiano. Pur riconoscendo il diritto del legittimo proprietario, il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Reggio e provincia esprime preoccupazione per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’area da parte della società Conad. Riteniamo fondamentale sottolineare alcuni aspetti cruciali: valore naturalistico e scientifico, volontà della cittadinanza, la tutela della aree verdi inserita nel contesto dei cambiamenti climatici, tempi di ripristino a seguito di nuove piantumazioni, interesse pubblico pur riconoscendo i diritti del costruttore e la viabilità. Pertanto chiediamo che l’Amministrazione Comunale si faccia portavoce della volontà della cittadinanza e si impegni in una trattativa con la società Conad, che abbia l’obiettivo di individuare e proporre soluzioni alternative che soddisfino sia le esigenze di sviluppo che la necessità di preservare un ecosistema prezioso per la comunità e per l’ambiente".

Cesare Corbelli