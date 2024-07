Trovato il corpo del ragazzo inghiottito dal fiume Enza dopo un tuffo

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 1 luglio 2024 – Alle 14 è stato trovato il corpo del ragazzo di 19 anni, Giustino Danilo Colella, nel fiume Enza. Era sulla sponda parmense, non lontano dal punto in cui si era tuffato.

Le ricerche erano in corso da ieri mattina, quando il giovane, che era in compagnia di due suoi amici con cui stava facendo una grigliata sulla spiaggetta del fiume, si è tuffato in acqua dal muretto. In pochi secondi è scomparso, gli amici non l’hanno più riemergere e hanno subito chiamato i soccorsi.

Le ricerche sull'Enza di Giustino Danilo Colella, a destra, si sono concluse tragicamente: il suo cadavere è stato ritrovato sulla sponda parmense

Quel tratto del fiume è molto pericoloso, anche per la presenza di un rullo idraulico (punto in cui si ipotizza che si sia tuffato il ragazzo) alimentato da una corrente molto sostenuta, che ha poi reso complicate le ricerche in profondità.

Le ricerche sono andate avanti anche per tutta la notte. Purtroppo, nel pomeriggio di oggi, la notizia del tragico epilogo.

Colella lavorava come operaio idraulico, viveva a Reggio Emilia con la mamma. Lascia anche una sorella.