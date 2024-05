"Si vanta di aver votato la Meloni. Non sosterrò la lista di Benaglia"

Il candidato sindaco Francesco Benaglia si sarebbe "vantato" di aver votato per Giorgia Meloni, alle Politiche del 2022. E questo non è piaciuto a Nando Odescalchi (nella foto), storico militante socialista, già sindaco di Guastalla e poi assessore regionale in Emilia-Romagna. Odescalchi annuncia che non voterà la lista "Avanti Guastalla", nonostante sia ispirata al socialismo.

"Ho cominciato a votare socialista al compimento dei ventuno anni di età, che all’epoca erano richiesti, e sempre così ho votato. Ma ora – scrive – non voterò la lista civica, che comprende tanti socialisti, per una ragione per me molto profonda. La lista Avanti, che pure si connota di molte presenze socialiste, è capeggiata da un personaggio che tempo fa si è vantato di aver votato la Meloni alle politiche 2022, per di più meravigliandosi, poi, che lo stesso non avessero fatto i socialisti guastallesi. Per me il problema non è risolvibile perciò, per la prima volta, non voterò i simboli del Socialismo così maldestramente utilizzati. Mi accusa di ’personalismo’. Io rispondo che, purtroppo, per i socialisti ’mala tempora currunt’. Confido che i socialisti guastallesi mi comprenderanno, perché io sarò sempre con loro". Replica il candidato sindaco della lista Avanti Guastalla, Francesco Benaglia: "In quel frangente, a tavola in un momento conviviale, mi stavo riferendo in modo critico al Pd e al risultato elettorale. La frase sulla Meloni era una battuta inserita in quel discorso. Solo una battuta…".