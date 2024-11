Si versa supercolla sul viso: bimbo in ospedale

Sono in corso accertamenti, soprattutto oculistici, per un bambino di poco più di due anni di età, che ieri mattina si è accidentalmente versato sul volto una potente colla, da un apposito barattolo. È accaduto in una abitazione a Villarotta di Luzzara. In un minimo attimo di distrazione dei familiari, impegnati con altri figli in casa, il bimbo ha afferrato il contenitore di collante girandolo verso sé stesso, con il contenuto che gli è finito addosso, interessando in particolare il volto. La colla ha iniziato subito ad aderire alla pelle, ma soprattutto all’occhio sinistro, che è rimasto chiuso. I genitori, appena si sono accorti di quanto era avvenuto, sono intervenuti per cercare di togliere la colla dal volto. Ma la sostanza stava già iniziando a indurirsi a contatto con la pelle.

Sono stati mobilitati i soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa reggiolese. A loro si è aggiunto anche il personale dell’autoinfermieristica di Correggio, che ha raggiunto l’ambulanza durante il trasporto, alle porte di Novellara. Dopo una ulteriore valutazione clinica, il bimbo è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio e affidato al personale del pronto soccorso dell’arcispedale cittadino. Sono stati mobilitati anche gli specialisti della Pediatria e dell’Oculistica, in particolare per far fronte alle potenziali conseguenze che la sostanza collante potrebbe provocare all’occhio. Da quanto si è appreso, pare che la sostanza non sia stata ingerita.

Antonio Lecci