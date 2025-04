"Sia un punto di inizio per attuare altre iniziative. Il degrado e la criminalità ci stanno travolgendo"

"Da domani (oggi, ndr) avremo finalmente la presenza dell’Esercito in zona stazione". Reazioni positive arrivano anche dall’avvocato Giovanni Tarquini, già candidato sindaco unitario di centrodestra nonché capogruppo in consiglio comunale della lista civica per Reggio e presidente dell’associazione Reggio Civica. "È un punto di arrivo rispetto a quanto abbiamo sostenuto fin dal nostro primo intervento pubblico durante la scorsa campagna elettorale – continua Tarquini – ma anche, e soprattutto, un punto di inizio verso l’attuazione di altre molteplici iniziative di contrasto alla situazione di degrado e di criminalità di strada che sta travolgendo sempre di più il contesto cittadino, privando le persone, soprattutto i residenti, della serenità e sicurezza a cui hanno diritto e che va a loro garantita". Sul piano sociale, Tarquini aveva già detto in passato: "Le altre iniziative messe fino ad ora in campo dalla giunta vanno senza dubbio considerate, ma è chiaro che si muovono su un livello di allarme assai più basso di quello che si vive, e non solo si percepisce, in tante zone della città, zona Stazione in primis. Cura delle fragilità, risanamento del territorio e prevenzione/repressione: in merito a questi tre elementi e aree di intervento siamo tutti d’accordo".