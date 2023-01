"Siamo a 850 allievi Un record per il Peri"

di Lara Maria Ferrari

Con la nomina a Conservatorio, per il Peri sarà un cambiamento. Nel senso di un consolidamento dei traguardi che hanno portato l’Istituto Superiore Peri-Merulo dov’è ora, sulla vetta della preparazione musicale degli allievi che riempiono le sue aule. Ma non sarà una rivoluzione. Ce lo assicura il direttore Marco Fiorini, che ha sempre messo al centro delle prospettive gli studenti, i concerti, i rapporti con il territorio e gli altri conservatori.

Direttore, da inizio 2023 il Peri assume il nome di Conservatorio. Che cosa significa in concreto?

"Fondamentalmente impatterà sulla parte amministrativa, nel senso che già da prima l’inquadramento dei docenti era lo stesso. Con la differenza che, se la gran parte del sostegno economico derivava dall’amministrazione comunale, associazioni e fondazioni, come la Manodori, adesso lo Stato si prenderà a carico tutta la parte universitaria. La formazione qui inizia a 6 anni, quindi il ciclo universitario e i tre anni preuniversitari, istituzionalizzati dal 2018, verranno sostenuti dallo Stato. Tutta la parte antecedente, per noi vitale, rimarrà a carico dell’istituzione. Il Comune ha garantito un importante finanziamento fino al 2025, che noi auspichiamo possa continuare anche in futuro, perché, ripeto, la formazione di base è molto importante".

Qualcuno teme che cambi la vostra offerta?

"Vorrei rassicurare tutti che la novità sarà soltanto positiva, andrà a consolidare ulteriormente l’istituzione nella città e non porterà a nessuna trasformazione rispetto al nostro ruolo, sia nell’offerta didattica sia nella produzione per la comunità, quindi le attività, la concertistica e le stagioni… Si è palesato qualche timore che la statizzazione potesse portare alla diminuzione dell’offerta, invece mi sento di dire, anche visto l’impegno finanziario dell’Amministrazione, che non sarà così".

Come vi state preparando al nuovo anno ?

"Vorrei dare una notizia. Abbiamo avuto un aumento considerevole delle iscrizioni, con 70 nominativi in più sulla sede reggiana, portando a 650 il totale. Poi c’è la convenzione con il comune di Cavriago, che ci ha chiesto di prendere in completa gestione la scuola di musica del Multiplo, attiva da una decina di anni e che conta già 180 iscritti, perciò raggiungiamo 850 unità. Sono numeri da grande conservatorio, che ci avvicinano a Bologna e Parma. Ci ritroviamo con 250 iscritti in più rispetto all’anno scorso. Un dato clamoroso".

Essere Conservatori significa mantenere uno standard qualitativo alto. Quali sono le sfide che si aprono per voi adesso?

"Il Peri faceva già tanto: sarebbe importante mantenere questo livello. Siamo già in una fase di saturazione svolgendo tante attività e oltre un certo limite non possiamo accettare iscrizioni poiché non avremmo più spazi. Grazie a Fondazione Manodori abbiamo goduto della disponibilità di una parte di Palazzo da Mosto. Questo ci ha dato un po’ di respiro".

E le attività?

"Riproporremo le nostre stagioni storiche l’Ora della Musica, l’Orecchio del sabato, lo Scrigno dei suoni, e la forte produzione sul territorio, che conta 100 concerti l’anno. Fra stagioni e interventi nelle principali celebrazioni della città, fra cui l’ultima per l’apertura del riqualificato viale Umberto I, avvenimenti in prefettura, polizia e carabinieri, noi ci siamo".

Come si stanno comportando i vostri studenti sui palcoscenici?

"Continua il trend positivo di vittorie dei nostri allievi, che si piazzano primi quotidianamente o settimanalmente in importanti audizioni italiane ed estere. Fra le vittorie più recenti, cito Nicole Pedroni alla Bissone Harp Competition in Svizzera. Un’allieva del maestro Davide Burani".

Per lei è l’ultimo anno di mandato. Bilancio soddisfacente ?

"Direi di sì, soprattuttto in virtù del costante aumento degli iscritti siamo riusciti a parare bene il colpo che a tutti ha inferto la pandemia. Personalmente lo temevo molto, e invece nel 2020-21 abbiamo tenuto. Faccio notare lo sforzo notevole compiuto sulle rette. Probabilmente il numero ingente degli iscritti quest’anno è stato determinato dall’abbattimento della retta del 50% sia su Reggio, sia su Castelnovo Monti. Ricordiamoci che prima il Covid, poi la guerra hanno avuto ripercussioni importanti sulle finanze delle famiglie. Abbiamo ricevuto una richiesta della Rai per partecipare a Unomattina con un nostro allievo cantante. E’ ripresa l’attività dell’Orchestra giovanile della Via Emilia, con il concerto al Comunale di Modena per la serata Pavarotti, e ne avremo di nuovi. E’ formata dai migliori allievi dei cinque conservatori dell’Emilia: a Piacenza, Parma, Reggio e Modena si è aggiunta Bologna, ma il numero maggiore di allievi si gioca fra noi e Parma".