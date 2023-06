"Siamo attenti alla legalità, nessuna irregolarità nella procedura Non si possono revocare i lavori sulla base di presunte parentele"

"Non vi sono irregolarità nella procedura usata: dall’insediamento questa amministrazione ha messo al centro l’attenzione alla legalità e, anche in questo caso, confermiamo il massimo rispetto delle leggi vigenti". Il Comune di Casalgrande risponde alle accuse sollevate dal gruppo Pd sull’affidamento della manutenzione del verde. La minoranza ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul bando del Comune.

"Non si può revocare l’assegnazione dei lavori sulla base di presunte parentele indicate in articoli giornalistici – dicono dall’amministrazione –. Questo perché contano solo gli atti ufficiali e l’elemento indicato, una presunta parentela ‘scomoda’ in capo alla proprietà di una impresa coinvolta nella manutenzione del verde, non ha alcun peso legale".

L’amministrazione guidata dal sindaco Daviddi spiega che la società "a cui fanno riferimento i consiglieri del Pd, ausiliaria di una delle due aziende che svolgono il servizio di manutenzione del verde, è stata iscritta dalla Prefettura di Napoli alla White List fino al 18 novembre 2021; da allora l’iscrizione è in aggiornamento, ma ancora non c’è un’esclusione della azienda dalla White List. Come previsto dalla legge, nell’ambito della procedura di assegnazione sono stati chiesti alle autorità competenti tutti i documenti sulla piena legalità dei soggetti appaltatori".

Il Comune non ha firmato il contratto "fino all’arrivo delle carte, ma i lavori sono stati eseguiti perché, in base alla possibilità data dalla legge, ne è stata chiesta l’esecuzione anticipata". L’amministrazione assicura che il Comune si è attivato da settimane per "individuare una procedura che possa valorizzare le aziende del territorio: gli incontri con i soggetti interessati sono già stati effettuati".