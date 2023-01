Siamo bravi al volante Ma la polizza cresce

A Reggio si guida bene.

La nostra provincia ha il secondo dato più basso in regione per percentuale di guidatori che dovranno pagare un surplus sull’rc-auto a causa di un incidente con colpa nell’anno passato: appena più di uno su 50, il 2,08%. La media regionale è del 2,49% con Rimini saldamente in vetta a quota 3,02%. Non vuol dire che la nostra città sia la meno costosa da questo punto di vista: il premio spetta a Parma, che fa spendere in media solo 386 euro, mentre Reggio con 404 è quinta in ordine di spesa.

Il prezzo salirà comunque per tutti: in media in Italia si è alzato del 7,2% raggiungendo il costo di 458 euro all’anno, mentre in Emilia-Romagna è lievitato ben dell’8,8%. La nostra regione rimane comunque affidabile per le assicurazioni automobilistiche, visto che il prezzo medio è di 412 euro (46 euro in meno del dato nazionale). Nel reggiano l’aumento è assai più basso rispetto al resto della regione e del paese: ’solo’ il 5,6%.

"Ad incidere sulla tendenza al rialzo – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. – sono diversi fattori; da un lato l’aumento degli incidenti stradali, dall’altro l’inflazione che sta avendo ricadute anche sul costo dei sinistri". È stata proprio Facile.it a compiere questa ricerca sui costi dell’rc-auto in Italia, per sensibilizzare i consumatori: "In un contesto di rincari confrontare le offerte presenti sul mercato potrebbe essere una soluzione per risparmiare e contrastare eventuali aumenti futuri".

Dallo studio emergono altri dati interessanti sull’intera regione: in Emilia-Romagna saranno in tutto 62.500 le persone retrocesse in una classe di merito inferiore dopo un sinistro con colpa, per le donne la percentuale è del 2,81% e per gli uomini 2,31%.

La categoria che si è comportata peggio sono stati i pensionati (il 3,44% di loro dovrà pagare di più a causa di una colpa nel 2022), ma guai a pensare che lavorare migliori la situazione: gli imprenditori si attestano al 3,43%, gli insegnanti al 3,41%. La categoria migliore? Le casalinghe, perché solo 1,86 su 100 di loro è risultata colpevole di un incidente.

Tommaso Vezzani