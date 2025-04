"Siamo con gli alpini, ma quella fu un’invasione"

CASTELNOVO MONTI

Dopo la bocciatura della mozione sulla Giornata degli Alpini (che era stata presentata dal gruppo di minoranza ‘Castelnovo al Centro’) e le relative polemiche, interviene il sindaco Emanuele Ferrari. "Innanzitutto voglio ribadire, se ve ne fosse il bisogno, che il nostro rispetto, l’impegno, il sostegno, il senso di collaborazione e condivisione con gli Alpini, sia delle sezioni di Castelnovo che del livello provinciale, non è mai venuto meno e questo lo dimostrano i fatti al di là delle parole e delle opinioni". Cercando di ricostruire l’accaduto, il sindaco Ferrari ricorda che le mozioni, normalmente approvate all’unanimità, sono sempre frutto di un confronto e quindi di una condivisione. "Abbiamo proposto al gruppo ‘Castelnovo al Centro’ alcune modifiche alla mozione, che non sono state accettate; - prosegue il Sindaco - abbiamo chiesto il rinvio della votazione sulla mozione per costruire insieme un testo che potesse essere approvato all’unanimità, ma anche questa proposta non è stata accettata. Per come era stata presentata, non era possibile approvarla per diversi motivi: non dimentichiamo che l’iter che ha portato all’istituzione del 26 gennaio come giornata per ricordare il sacrificio degli Alpini, è stato proposto dalla Lega, controverso perchè a ridosso del Giorno della Memoria, che ogni anno il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e l’Olocausto e perché la battaglia di Nikolajewka, pur risultando un’azione militare eroica che ha permesso al contingente italiano di rompere l’accerchiamento russo e poter riportare in Italia una parte dei propri soldati, rientrava comunque in una campagna di invasione voluta dal nazifascismo", scrive il sindaco, che parla di "sacrificio forte degli Alpini nella campagna di Russia" ma anche di "una campagna di aggressione e occupazione, non certo di difesa".

Per Ferrari, "anche sul piano pratico mettere insieme, così vicini, il ricordo di quella battaglia il 26 gennaio e il ricordo dell’Olocausto il 27 rischia di ingenerare confusione, soprattutto nei giovani ai quali cerchiamo di tramandare la memoria di quel periodo storico: io stesso la sera della seduta di Consiglio ero assente in quanto impegnato nel viaggio della memoria a Cracovia insieme ai nostri studenti".

La scelta del 26 gennaio, va ricordato, non era stata suggerita dalla minoranza: è quella stabilita da una legge dallo Stato.

Il sindaco assicura che "non c’è nessuna pregiudiziale da parte nostra, anzi la voglia di costruire insieme, con gli Alpini ma anche con la minoranza se vorranno, un percorso di memoria che per noi è sempre una priorità: lo testimoniano scelte come il gemellaggio siglato con Kahla, la partecipazione costante ai viaggi della memoria, le giornate che costruiamo e condividiamo con Istoreco. Io stesso parteciperò all’Adunata nazionaleAlpini 2025 il 10 e 11 maggio a Biella".

