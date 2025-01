"Siamo esaperati dai furti"

Ancora un’intrusione in un bar della Bassa. Ieri notte, tra i vari blitz dei soliti ignoti, c’è stato anche quello ai danni del Bar 46, a Santa Maria di Vezzola, affacciato sulla strada provinciale che collega Novellara a Bagnolo. Esasperato il titolare, Davide Crotti: "Hanno tentato di entrare quattro volte in sei giorni. E in un paio di occasioni ci sono riusciti. Siamo davvero stanchi di questa situazione". I ladri solitamente puntano al fondo cassa, racimolando miseri bottini, ma spesso lasciando ingenti danni a vetrate e a strutture. Appena prima di Natale lo stesso bar era stato preso di mira dai ladri che avevano infranto una vetrata per entrare, portando via il fondo casa e alcune confezioni di sigarette. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri di Novellara per fare avviare le indagini su quanto accaduto.