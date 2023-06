’Siamo figli del stelle’, il paese alla scoperta del cosmo

Anche la costruzione di un razzo a combustibile solido che poi verrà lanciato, fa parte dei laboratori che - insieme a mostre, conferenze, osservazioni, spettacoli - arricchiscono il programma di "Siamo figli delle stelle", il Festival dell’Astronomia che animerà sabato e domenica i luoghi montecchiesi più significativi. Sospesa tra scienza e meraviglia per il cosmo, la manifestazione conclude un anno di lavori svolti in tutte le realtà scolastiche, dall’asilo alle superiori. Nell’importante comitato scientifico siedono scienziati come Roberto Orosei, astrofisico dell’Inaf scopritore dell’acqua su Marte. Esperti guideranno i bambini alla costruzione di uno spettroscopio e di navicelle (sabato, ore 15, prenotazione allo 3914768797); ci saranno giochi, esperimenti chimici, narrazioni, musica e proiezioni sull’Universo ed i corpi celesti (Arena Castello, sab h. 22-24). Molto ricco anche il programma per gli adulti, con conferenze nella Sala della Rocca sulle stelle (sab. h 17); il cibo nello spazio (h 18); le "trappole" dell’Universo (dom. ore 11); la gravità (h.11,30); i buchi neri e le lenti gravitazionali (h,18); le missioni spaziali su Luna e Marte (sab. h 18,30, dom. h15); "Astronomia e Fede" (dom. h16, all’Oratorio). Le osservazioni con il telescopio si terranno al Parco Enza sabato dalle 22 alle 24, e domenica dalle 21,30 alle 23. Non mancheranno brindisi galattici e camminate sotto le stelle (dom. 22-24) nel Parco.

f.c.