"Siamo in balia degli sbandati"

"Adesso basta, siamo stanchi. Il Comune, la polizia municipale e chi di dovere faccia qualcosa". Sono le proteste di un gruppo di cittadine che vivono in zona Mirabello le quali lamentano la presenza fissa di sbandati nel parco Matteotti, davanti all’ex glorioso stadio della Reggiana. "Dormono tutto il giorno sulle panchine, consumano bevande alcoliche e buttano a terra i rifiuti. C’è una sporcizia immonda. Abbiamo paura anche a tornare a casa di giorno. Non si può vivere così". Del problema, il Carlino se n’era occupato anche questa settimana fa dando spazio ad altri residenti che evidenziavano come la ’bomba sociale’ si sia spostata dalle ex Reggiane ad altre aree periferiche o a ridosso del centro storico.

"Mi preme segnalare la presenza quotidiana di giovani – scrive un’altra residente di via Carlo Zucchi – che stazionano tutto il giorno sulle panchine del parco davanti alla mia abitazione. Consumano alcolici lasciando a terra bottiglie di vetro e lattine. Dall’odore si sente benissimo che fumano droga. Sono un pericolo per noi e per i bambini che frequentano il parco. Spesso girano svestiti, è decoroso secondo voi?". La donna ha scritto alla polizia municipale il 23 giugno scorso. "Da allora non è stato fatto nulla, siamo davvero stanchi nel quartiere".

dan. p.