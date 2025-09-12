"Siamo migliori dell’anno scorso"

Dopo l’amichevole del palaRegnani contro Cremona, coach Dimitris Priftis analizza con grande trasparenza ciò che non ha funzionato. "Ormai è quasi una tradizione perdere questa partita - scherza coach Priftis - ma è stata comunque utile per prepararci per i prossimi impegni. Ovviamente dovremo migliorare su alcuni aspetti del gioco, specialmente nei rimbalzi difensivi. Non ci sono segreti e nemmeno bisogna girarci intorno, non ci rimane che lavorare in allenamento per costruire la versione migliore di noi stessi, soprattutto in vista dell’impegno di Coppa".

Nella seconda parte dell’amichevole contro la Vanoli è emersa anche un po’ di stanchezza forse dovuta ai carichi di lavoro. "Certo c’è anche la componente legata alla fatica, abbiamo provato a giocare con una certa energia ma ovviamente a questo punto della stagione non è pensabile mantenersi costanti per quaranta minuti. Allo stesso tempo, dobbiamo anche essere realistici e non trovare delle scuse, ma concentrarci sul lavoro".

Come giudica la squadra in queste prime uscite? "È il solito copione che si ripete: per ogni stagione abbiamo delle debolezze mentre abbiamo altre cose che vanno bene. Questo team ha alcuni numeri migliori rispetto alla squadra dello scorso anno, mentre ha alcune lacune su cui dovremo lavorare. Ma non voglio andare oltre con i paragoni, voglio concentrarmi sul qui e ora".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Tomas Woldetensae: "Contro Cremona abbiamo peccato nelle palle perse e nei rimbalzi difensivi, quando ne concedi così tanti agli avversari poi ti abbatti perché devi fare un extra-sforzo difensivo. Ovviamente con il lavoro risolveremo questi problemi ma ci teniamo a sistemare questi dettagli soprattutto in vista dell’imminente impegno di Coppa".

Cesare Corbelli