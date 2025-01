"Siamo orgogliosi del talento dei ragazzi di Diariko"

"Progetti come questo dimostrano il talento e la capacità di innovazione dei nostri ragazzi. Siamo orgogliosi che questi giovani rappresentino il nostro territorio, promuovendo l’apprendimento e il valore della collaborazione". Con queste parole il sindaco Matteo Nasciuti si congratula coi giovani studenti del Gobetti, promotori dell’innovativo progetto Diariko, anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale. Questo gruppo, composto da 5 ragazzi (Luigi e Gaia Casolari, Simone Guidetti, Daniele Gelosini e Alex Fazioli), ha saputo coniugare creatività e impegno per avvicinare gli studenti al mondo della matematica attraverso il gioco. Il 7 gennaio Diariko ha lanciato un’applicazione per dispositivi mobili che propone sfide matematiche coinvolgenti. La competizione è resa ancora più straordinaria dalla collaborazione col cestista Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e laureato in matematica, che ha messo a disposizione come premio per il punteggio più alto una maglia autografata.

m. b.