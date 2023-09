"Siamo osti scomposti". Il commiato per Cristian tra poesia e calici di vino per lui pieno di vita

"Siamo osti scomposti, sbilenchi, sgualciti, sempre pronti a servire. Se mi scomporrò, scusatemi. Dedico questa orazione a tutti coloro che hanno voluto bene a Cristian Buratti". È iniziato così il commiato all’amico recitato da Diego Sobra, titolare dell’Osteria Tabarro di Parma, al termine del quale diverse centinaia di persone hanno alzato i calici in onore del 45enne scomparso a causa di un incidente in moto. Amici, conoscenti, clienti e colleghi ristoratori hanno brindato alla memoria dell’oste della Trattoria della Torre davanti al suo feretro, posto sotto l’arco dell’Orologio civico di San Polo a pochi metri dal locale. Ieri mattina le lacrime e il cordoglio si sono mescolate al bisogno di ricordare lo scomparso nel modo in cui a lui - così pieno di vitalità, passione e desiderio di condivisione - sarebbe piaciuto. Nei bicchieri c’era il vino che Cristian stesso aveva imbottigliato, crescendo le sue uve. Nella piazza a pochi metri dalla Chiesa del Castello dove si era svolta la messa funebre - concelebrata dall’amico don Bogdan e dall’anziano don Franco Rossi -, si è alzata anche la musica di Vinicio Capossela, diffusa da quegli altoparlanti che da anni rendevano ancora più calda e gioviale l’accoglienza nel locale. Anche la giunta e il sindaco Franco Palù hanno brindato con gli occhi lucidi dopo una toccante orazione civile in onore dell’amico. L’oste lascia la moglie-collega Jessica e i loro figli Emma, Iacopo e Anna, la mamma Gianna e il fratello Giovanni. Una vita vissuta intensamente e dedicata all’accoglienza, fin da ragazzo quando scelse di frequentare l’Alberghiero di Salsomaggiore, e poi aprire una pub nella sua Berceto (Pr). Una marea di progetti, stroncati dall’incidente su una strada sperduta nella Bassa mantovana. "Questo è un discorso dedicato non ai maestri, che sono quelli che ti indicano la via, ma ai mastri. A noi piace chiamarci così… C’era mastro Cristian e siamo a casa sua. - ha declamato Diego - Tutte le cose buone, belle e giuste nascono dal tocco d’un mastro, compresa quell’arte ineffabile e incommensurabile che chiamiamo ospitalità. Aprire una casa e farci entrare delle persone, trattarle come di dovere, rifocillarle, scegliere per loro le migliori primizie, trovare il sorriso, la forza e soprattutto il gesto naturale per servire un sincero benvenuto". E poi si è chiesto: "Cosa succede al mondo dopo che un’oste scompare? Quale tipo dolore avverte oggi questa piazza senza più il custode delle sue chiavi? Che ne sarà dei palati fini, delle fauci dell’operaio affaticato, del pit stop del rappresentate, dei bicchieri incrociati degli amanti, degli affari sospesi sopra ad un piatto caldo? Siamo orfani, è calato il silenzio sotto la Torre... E invece no: bisogna tirare fuori un bel sorriso. Bisogna girare nella sala della vita come su pattini a rotelle, essere consci del proprio valore e dell’importanza proprio ruolo, amare il proprio mestiere ostinatamente, volere bene agli altri. Questo è l’esempio di mastro Cristian". E ha stappato.