"Siamo prigionieri in casa nostra"

"Siamo letteralmente prigionieri in casa, senza possibilità di uscire con i nostri veicoli per andare al lavoro o comunque fuori dalla nostra strada". Inizia così la protesta che si è nuovamente sollevata ieri mattina da alcuni residenti in via Lazzaretto, una strada senza uscita, collegata con via Campagnola. A causa della sbandata di un autocarro di Iren adibito alla raccolta dei rifiuti, che è finito in parte nel fossato interessando però anche parte della carreggiata, la strada era completamente bloccata dai mezzi che hanno poi provveduto al recupero dell’autocarro. Al termine delle operazioni è rimasto anche il danno alla sponda stradale, in condizioni ulteriormente peggiorate dopo la sbandata e l’impatto con il veicolo.

Già la scorsa primavera un simile incidente aveva provocato la reazione dei residenti. "È stato effettuato un sopralluogo, qualche promessa, ma di interventi neanche l’ombra. Anzi, si sta avvicinando l’inverno e la situazione è addirittura peggiorata. Avevamo anche chiesto che Iren potesse effettuare la raccolta in questa zona con veicoli di dimensioni più piccole. Ma anche su questo aspetto non è cambiato nulla", dicono i residenti, sempre più contrariati da una situazione che viene contestata ormai da tempo, anche per le frequenti cadute di ciclisti o persone in scooter, proprio per le precarie condizioni del manto stradale.

"Via Lazzaretto – concludono i cittadini – ha un’asfaltatura inesistente fatta ormai vent’anni fa, con buchi enormi su tutto il tratto e totalmente priva di illuminazione".

Antonio Lecci