"Siamo proprio sicuri che il presepe di Beltrami valorizzi San Carlo?"

(...) La prima mostra venne proposta per l’edizione di Fotografia Europea 2011 e l’ultima attività è del giugno 2023. Nei dodici anni di attività dell’Associazione sono stati promossi e realizzati 52 eventi fra mostre, concerti, danza, teatro e installazioni. Mostre con durata media di 3 o 4 settimane, ed eventi di danza, musica e teatro. Per una media di 500 visitatori a evento. Si può quindi approssimare che la gestione della chiesa di San Carlo da parte di questa Associazione abbia attirato circa 25.000 visitatori. Senz’altro un dato rilevante per la vita culturale della città. La chiesa è proprietà della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, terminati i lavori di ristrutturazione, se l’iniziativa di collocarvi l’opera di Beltrami dovesse andare avanti, l’amministrazione comunale ha garantito la gestione operativa dello spazio che ospiterà il presepe in via continuativa. Date queste premesse vorrei fare una personale considerazione. I proprietari di un bene, come è ovvio, hanno il diritto di gestirlo nel loro interesse come meglio credono, altro discorso per quanto riguarda un investimento del pubblico. Ad oggi non è dato di sapere quali potrebbero essere i periodi di apertura di una tale mostra né che tipo di impegno economico dovrebbe sostenere il Comune. Se dovesse essere circoscritto a poche giornate durante le festività religiose potrebbe ridursi ad un piccolo contributo, se al contrario dovesse essere una esposizione continuativa allora risulterebbe legittimo chiedersi se lo stesso investimento potrebbe avere un maggiore interesse culturale se utilizzato in altro modo. Personalmente non credo che la visita ad un presepe, pur di pregevole fattura artigianale, possa sostenere un flusso di visitatori continuo ad eccezione del periodo natalizio o poco altro, così come è stato negli anni passati, in tal caso modesto sarebbe l’impegno economico per il pubblico. In tal caso però uno straordinario luogo rimarrebbe chiuso alla città per gran parte dell’anno e di fatto non valorizzato quale bene di pregevole valore architettonico che meriterebbe di essere il più possibile reso accessibile e visitabile.

Se così dovesse essere tutta la città potrebbe arrivare a rimpiangere la gestione precedente che, per dodici anni, ne ha comunque reso possibile una fruizione e visibilità pubblica durante tutto l’arco dell’anno.

Arch. Giamprimo Bertoni