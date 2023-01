"Siamo sbigottiti, aveva incarichi importanti" Ora si valuta una sua eventuale sospensione

"La notizia del coinvolgimento di nostro socio alla inchiesta giudiziaria Sisma ci lascia sorpresi e sbigottiti. Si tratta di una persona che ha sempre avuto grande considerazione nel nostro gruppo, anche con incarichi importanti, tra cui mandati di presidenza".

È letteralmente senza parole Vittorio Andreoli (nella foto), attualmente in carica come presidente del Lions Club Ferrante Gonzaga di Guastalla, in cui da anni è iscritto pure Enrico Ferretti, 47 anni, residente a Guastalla, indagato nell’operazione Sisma e ora agli arresti domiciliari.

Ferretti è stato dirigente di banca e ora svolge attività di consulenza finanziaria.

"È una professione – aggiunge Andreoli – in cui si va avanti dimostrando capacità e ottenendo fiducia dai clienti. Nel nostro club ha sempre dimostrato grande vitalità, attivandosi anche per tante iniziative di solidarietà".

Per ieri sera era già programmato un incontro tra dirigenti del Lions Club: ovviamente la vicenda di Ferretti, attualmente responsabile del Comitato soci del gruppo di Guastalla, è stata tra gli argomenti all’ordine del giorno. Anche per capire cosa prevede il regolamento dei club in questi casi, compresa l’eventuale sospensione da ogni incarico.