"Siamo senza linea telefonica da due mesi e mezzo"

Telefoni fissi fuori uso da due mesi e mezzo a Sedignano, frazione di San Polo. I cittadini sono molto preoccupati per una situazione che sta purtroppo causando disagi a diverse famiglie per l’impossibilità di telefonare. A denunciare il problema è l’ingegnere Luigi Chiapponi: "A Sedignano il servizio telefonico della linea fissa è interrotto per un guasto dalla nevicata intensa di inizio dicembre. L’interruzione persiste nonostante i ripetuti solleciti, arrivati anche da parte del sindaco di San Polo. Si tratta di una linea obsoleta per la quale da anni, ogni cinque-sei mesi, sono costretti ad intervenire per ripararla. Pure la zona di Borsea è interessata dal disservizio. Non sempre c’è la copertura del cellulare e ci sono così persone isolate tra cui anziani e ammalati, bloccati a richiedere soccorso in caso di necessità".

I cittadini sperano dunque nel ripristino definitivo del servizio per evitare spiacevoli difficoltà. "Siamo ai tempi dell’intelligenza artificiale e oggi, a quasi tre mesi dalla nevicata di dicembre, siamo ancora senza telefono – osserva l’ingegnere Chiapponi –. L’addebito mensile del canone prosegue però senza interruzione pur non usufruendo del servizio telefonico".

Sono quindi diverse le famiglie interessate dalla problematica, esasperate per la mancanza di linea telefonica. Ovviamente a Sedignano non mancano le lamentele per i telefoni muti. "Ho già richiesto – dice Luigi Chiapponi – da tempo la riattivazione della linea, ma ad oggi siamo senza telefono e confidiamo in un intervento per interrompere questa situazione". Nelle scorse settimane una situazione simile era stata segnalata anche in altre zone della provincia per i telefoni fissi non attivi dopo la nevicata dell’otto dicembre con lamentele nei comuni di Viano, Baiso, Casina, Carpineti.

Matteo Barca